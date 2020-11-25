Прокуратура предъявила лихуласкому стрелку обвинение в убийстве

Согласно обвинению, вечером 6 июня 32-летний Микк в состоянии алкогольного опьянения вез в своем легковом автомобиле огнестрельное оружие, нарушая закон об оружии, и устроил аварию на автозаправке недалеко от Лихула. Затем он скрылся с места происшествия и с целью сокрытия совершенных нарушений выстрелил в последовавшего за ним мотоциклиста и два легковых автомобиля, в которых в общей сложности находилось девять человек. В результате мотоциклист скончался, остальные люди не пострадали.

”Стреляя в мотоциклиста и ехавшие за мотоциклом машины, он хотел скрыть совершенные им правонарушения и беспрепятственно вернуться на свой хутор”, — сказала прокурор Гарди Андерсон.

После этого обвиняемый пошел пешком по шоссе Тууди-Раудтеэ к своему хутору и несколько раз выстрели в сторону ”Жигули”, ехавшего по дороге навстречу. Мужчина, сидевший за рулем автомобиля, пострадал. Двое находившихся на заднем сиденье детей получили опасные для жизни повреждения. Женщина, сидевшая на пассажирском сиденье, скончалась. Обвиняемый продолжал стрелять в сторону прибывшей на место скорой, остановившегося к тому моменту ”Жигули” и приехавших родственников пострадавших, а также полиции.

После этого 32-летний мужчина прошел почти четыре километра по дороге Тууди-Раудтеэ до здания железнодорожной станции Тууди. Там он открыл огонь по полицейским. Одна пуля попала полицейскому в каску.

”В данном уголовном деле было очень сложно определить круг потерпевших. С человеческой точки зрения пострадали не только те, кого физически задели пули. Они могли поразить любого, кто был там. Остался бы человек жив, определила бы только случайность. Именно это и подразумевается под прозвучавшем в обвинении термином ”общеопасный способ””, — пояснила прокурор.

По оценке прокуратуры, убийство двух человек, ранение четырех и создание опасной ситуации для неопределенного числа людей было преднамеренным. ”Благодаря своим знаниям об оружии и медицине он очень хорошо понимал, к каким последствия может привести стрельба в людей”, — сказала прокурор.