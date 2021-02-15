Прокуратура подтверждает: причиной смерти 12-летнего ребенка стало отравление угарным газом

Таким образом, прокуратура подтвердила предположение экспертов.

Как уже сообщалось, на вызов отреагировали полиция, скорая помощь и спасатели. Измеритель уровня угарного газа вошедшего в ванную комнату работника скорой помощи показал его высокое содержание в помещении. В этой же комнате было найдено и тело ребенка. Спасатели отключили газовый бойлер и запретили его дальнейшее использование до момента, пока оборудование не будет проверено техниками, которые выдадут разрешение на его дальнейшее использование. Помещение также проветрили.

В момент прибытия оперативных служб в квартире находилось еще три несовершеннолетних и их родитель. Медики осмотрели их чтобы убедиться, что их здоровью не нанесен ущерб.

Спасатели обнаружили, что в квартире отсутствовал датчик угарного газа, который мог бы заблаговременно оповестить о его изменившемся уровне в воздухе. Так как у угарного газа отсутствует цвет, запах и вкус, установить его наличие может лишь датчик.

”На месте происшествия работала как полиция, так и эксперты и спасатели. От лица всех оперативных служб выражаю глубокие соболезнования родителям и близким умершего ребенка”, — сказал оперативный руководитель Идаской префектуры Андреас Клиймант. Он добавил, что для расследования обстоятельств трагедии и причин попадания угарного газа в помещение начато уголовное расследование, которое проводит группа по защите детей криминального бюро Идаской префектуры под руководством Вируской окружной прокуратуры. Начато уголовное производство по статье, рассматривающей причинение смерти по неосторожности.

С 2018 года наличие датчика угарного газа обязательно во всех жилых помещениях, где газовое оборудование соединено с дымовой трубой. С 2022 года наличие датчика угарного газа станет обязательным для всех помещений, где есть плита, печь или камин, которые работают на твердом топливе. Хотя до нового обязательного требования еще есть время, Спасательный департамент рекомендует установить датчик уже сейчас, так как он может спасти человеческую жизнь.