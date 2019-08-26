Прокуратура отправила под суд восемь человек: их зелья хватило бы на полмиллиона доз

Ляэнеская окружная прокуратура направила под суд восьмерых молодых людей, которых обвиняют в незаконном обороте в крупных размерах психотропного вещества. Его объем позволил бы вызвать наркотическое опьянение у полумиллиона человек.

Возраст обвиняемых — от 25 до 31 года. Центральный пункт обвинения — оборот GBL группой лиц. Противоправная деятельность продолжалась, согласно материалам дела, с февраля по октябрь 2018 года.

"GBL — жидкость, которую можно купить как чистящее средство на законных основаниях. С другой стороны, из нее можно приготовить наркотическое вещество GНB", — пояснил прокурор Кайдо Туулемяэ.

"Использование GBL для получения наркотического опьянения запрещено, и это такое же наркопреступление, как и покупка-продажа или обладание любым другим наркотиком", — добавил он.

Согласно обвинительному заключению, подсудимые ввезли из Голландии и Литвы в Эстонию с целью перепродажи в Финляндию как наркотика 400 литров GBL. По оценке прокуратуры, этого количества хватило бы, чтобы вызвать наркотическое опьянение у 500 000 человек.