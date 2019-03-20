Прокуратура отдала под суд банду, обвиняемую в наркопреступлениях

В соответствии с обвинением, с весны 2015 года некий 38-летний А. М. управлял преступной группой, деятельность которой заключалась в совершении наркопреступлений.

Двумя годами позже присоединился 42-летний Д. Н., который стал руководителем среднего звена, т.н. бригадиром.

Также в группу входили и 63-летний А-А. Г., 48-летний Е. Г., 42-летний В. В., 22-летний Т. Г., 35-летний В. В., 30-летний М. С., 31-летний А. И, 38-летний А. Г., 37-летний А. К. и 32-летний К. К.

Всего в банду к октябрю 2018 года входило с дюжину человек, трое находятся под стражей.