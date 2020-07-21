21.07.2020, 19:33

Прокуратура оспорила решение окружного суда по двум фигурантам дела Сависаара


EST
Pressikonverents noorte vagivalla teemal
Pressikonverents noorte vagivalla teemalFoto: Priit Simson

Ведущий госпрокурор Таави Перн оспорил решение окружного суда в отношении Айвара Туулберга и Александера Кофкина. Туулберг был окружным судом оправдан, а в отношении Кофкина уголовное дело прекращено.

За пару дней до Иванова дня Таллиннский окружной суд частично отменил решение уездного суда по связанному с Сависааром уголовному делу. Согласно новому приговору, предприниматель Велло Кунман остается виновным, а предприниматель Айвар Туулберг оправдан. Производство в отношении Александера Кофкина из-за истечения сроков давности окружной суд прекратил.

Прокуратура сообщила в социальных сетях, что обжаловала решение в части, касающейся Туулберга и Кофкина, которые обвиняются в даче взятки Эдгару Сависаару.

Госпрокуратура обвиняла бывшего мэра Таллинна и лидера Центристской партии Эдгара Сависаара в получении взяток, использовании денег города, а также в принятии запрещенных пожертвований. В 2018 году Сависаар был освобожден от участия в процессе по состоянию здоровья.

Читайте также: