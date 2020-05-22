Прокуратура обвиняет алководителя, устроившего на Сааремаа аварию с тремя погибшими, в убийстве

Согласно обвинению прокуратуры, 34-летний мужчина знал, что находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, осознанно и намеренно существенно превысил разрешенную скорость и намеренно выехал на встречную полосу в месте, где обгон запрещен. Прокурор считает, что он понимал, что безопасность обгона зависит не от него, а от воли случая, но не посчитался с этим. Такое поведение подвергает серьезной опасности других участников движения и является крайне опасным”, — пояснил прокурор Райнер Амур.
Изначально уголовное дело было возбуждено по статье о совершении в состоянии опьянения аварии, завершившейся смертью двух или более человек. Однако после изучения улик прокурор пришел к выводу, что состав преступления более тяжелый.
Судебные разбирательства будут проходить в обычном режиме. На настоящий момент подозреваемый находится по стражей.
До начала слушаний более подробную информации предоставить невозможно.
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