Прокуратура обвиняет алководителя, устроившего на Сааремаа аварию с тремя погибшими, в убийстве

Согласно обвинению прокуратуры, 34-летний мужчина знал, что находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, осознанно и намеренно существенно превысил разрешенную скорость и намеренно выехал на встречную полосу в месте, где обгон запрещен. Прокурор считает, что он понимал, что безопасность обгона зависит не от него, а от воли случая, но не посчитался с этим. Такое поведение подвергает серьезной опасности других участников движения и является крайне опасным”, — пояснил прокурор Райнер Амур.

Изначально уголовное дело было возбуждено по статье о совершении в состоянии опьянения аварии, завершившейся смертью двух или более человек. Однако после изучения улик прокурор пришел к выводу, что состав преступления более тяжелый.

Судебные разбирательства будут проходить в обычном режиме. На настоящий момент подозреваемый находится по стражей.

До начала слушаний более подробную информации предоставить невозможно.