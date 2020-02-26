Прокуратура обвиняет 49-летнего мужчину в попытке убийства и в незаконном обороте огнестрельного оружия

По словам окружного прокурора Вируской окружной прокуратуры Яаники Кыргмаа обвиняемый произвел в сторону потерпевшего пять выстрелов. ”Травмы, нанесенные человеку, повлекли за собой опасные для жизни повреждения. Благодаря быстрому вмешательству очевидцев и усилиям сотрудников скорой помощи более серьезные последствия не наступили,” пояснила прокурор Кыргмаа.

Стрелок скрылся с места происшествия, однако его задержали в качестве подозреваемого в тот же день в Нарве на улице Уускюла.

Обвиняемому вменяется также незаконное обращение с огнестрельным оружием.

По ходатайству Вируской окружной прокуратуры и с разрешения Вируского Уездного суда обвиняемый был взят под стражу на время проведения досудебного расследования.

Прокуратура отправила уголовное дело в суд в общем порядке, судебное разбирательство начнется 3 марта в Нарвском доме Вируского Уездного суда.

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