Прокуратура о связи тренера "Нымме Калью" с 14-летней футболисткой: у этого случая истек срок давности

"Во время, когда произошли предполагаемые сексуальные контакты между 14-летней девушкой и тренером, это было преступление второй степени, у которого срок давности — пять лет", — сказала ERR ведущий прокурор Саския Каск. Подробнее об этом случае читайте здесь.

О приставаниях этого же тренера рассказала в интервью изданию Soccernet и игравшая за "Нымме Калью" до лета 2014 года Биргит Тикк (24). На момент возможных сексуальных домогательств тренера ей было 17 лет.

Каск подтвердила, что по этому инциденту в 2014 году было заведено дело по статье "Половое сношение или иное деяние сексуального характера с использованием своего влияния".

"В ходе расследование были допрошены пострадавшая и свидетели, а также собраны другие доказательства. Мы не нашли состава преступления, поэтому в 2015 году дело было закрыто, — добавила Каск. — Но не соответствуют действительности опубликованные в СМИ утверждения, что потерпевшая соврала или дала ложные сведения".

Эстонский футбольный союз сообщил, что передал сегодня в полицию и прокуратуру собранную в результате дисциплинарного расследования информацию о пострадавших в возможном сексуальном преступлении. Правоохранительные органы ознакомятся с материалами, для того, чтобы дать оценку - были ли совершены преступления.