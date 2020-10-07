Прокуратура не согласна с оправдательным приговором экс-директору библиотеки ТУ, обвинявшемуся в домогательстве. Дело рассмотрит Госсуд
В начале сентября Тартуский окружной суд аннулировал постановление Тартуского уездного суда, тем самым оправдав экс-директора библиотеки Тартуского университета Мартина Халлика в обвинениях в домогательстве. Прокуратура не согласна с решением.
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