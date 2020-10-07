Прокуратура не согласна с оправдательным приговором экс-директору библиотеки ТУ, обвинявшемуся в домогательстве. Дело рассмотрит Госсуд

В марте Тартуский уездный суд признал Халлика виновным в принуждении своей подчиненной к интимным отношениям и наказал его условным сроком в полтора года.

Однако в начале сентября Тартуский окружной суд аннулировал наказание, оправдав его. Суд посчитал, что отсутствуют доказательства того, что Халлик сознательно использовал в своих интересах свою власть, что совершить действия, в которых его обвиняют.

Прокуратура не согласна с таким исходом дела, поэтому обжаловала постановление окружного суда и направила его в Государственный суд.

Так как дело обсуждалось за закрытыми дверьми, то прокуратура не может раскрыть причины обжалования решения окружного суда.