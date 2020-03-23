Прокуратура хотела выпустить российского шпиона по УДО, но суд оставил его за решеткой

Тартуская тюрьма в декабре прошлого года представила Тартускому уездному суду дело Тихановского, чтобы принять решение относительно условно-досрочного освобождения лица из тюремного заключения под электронный надзор, это поддержали в представленных суду точках зрения как тюрьма, так и прокуратура. Обвиняемый также на заседании в феврале пояснил суду, что хочет освободиться досрочно.

Заслушав обвиняемого, ознакомившись с мнением прокурора и представленными Тартуской тюрьмой материалами, суд посчитал в вынесенном сегодня постановлении, что такое освобождение Тихановского не обосновано и ему следует продолжить отбывание наказания.

Суд указывает в постановлении, что виновный совершил преступление первой степени, и это было продуманно в течение долгого времени, не в виде однократного случайного эпизода или вследствие минутной эмоции.

По оценке суда, невозможно оценить риск рецидива осужденного как очень низкий или принять точку зрения, что он абсолютно мотивирован отказаться от преступного поведения.

По оценке суда, освобождение заключенного прежде всего, но не только по общепревентивным соображениям уже в рамках первого делопроизводства о досрочном освобождении было бы преждевременным, учитывая тяжесть и характер совершенного преступления.

Илья Тихановский в апреле 2018 года решением Тартуского уездного суда в порядке согласительного производства был признан виновным по статье 2351 Пенитенциарного кодекса и был наказан тюремным заключением сроком на 4 года.