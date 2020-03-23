23.03.2020, 14:58

Прокуратура хотела выпустить российского шпиона по УДО, но суд оставил его за решеткой

 (6)
EST 1
Ilja Tihhanovski, Mihhail Petrovi, Albert Provornikov
Ilja Tihhanovski, Mihhail Petrovi, Albert ProvornikovFoto: Kaitsepolitsei

Тартуский уездный суд не освободил условно-досрочно от отбывания назначенного ему тюремного заключения под электронный надзор признанного виновным в преступлениях против государства Илью Тихановского.

Тартуская тюрьма в декабре прошлого года представила Тартускому уездному суду дело Тихановского, чтобы принять решение относительно условно-досрочного освобождения лица из тюремного заключения под электронный надзор, это поддержали в представленных суду точках зрения как тюрьма, так и прокуратура. Обвиняемый также на заседании в феврале пояснил суду, что хочет освободиться досрочно.

Заслушав обвиняемого, ознакомившись с мнением прокурора и представленными Тартуской тюрьмой материалами, суд посчитал в вынесенном сегодня постановлении, что такое освобождение Тихановского не обосновано и ему следует продолжить отбывание наказания.

Читайте также:

Суд указывает в постановлении, что виновный совершил преступление первой степени, и это было продуманно в течение долгого времени, не в виде однократного случайного эпизода или вследствие минутной эмоции.

По оценке суда, невозможно оценить риск рецидива осужденного как очень низкий или принять точку зрения, что он абсолютно мотивирован отказаться от преступного поведения.

По оценке суда, освобождение заключенного прежде всего, но не только по общепревентивным соображениям уже в рамках первого делопроизводства о досрочном освобождении было бы преждевременным, учитывая тяжесть и характер совершенного преступления.

Илья Тихановский в апреле 2018 года решением Тартуского уездного суда в порядке согласительного производства был признан виновным по статье 2351 Пенитенциарного кодекса и был наказан тюремным заключением сроком на 4 года.

Срок наказания заключенного заканчивается в декабре 2021 года. Согласно Пенитенциарному кодексу, в случае преступления первой степени суд может условно-досрочно освободить виновного с испытательным сроком, если он реально отбыл как минимум половину назначенного срока наказания, но не менее четырех месяцев, и согласился с применением электронного надзора.

К моменту судебного заседания Тихановский отбыл из назначенного ему срока наказания чуть больше 2 лет и 1 месяца, то есть более 1/2 назначенного срока наказания. Также наказание было отбывать больше двух месяцев, как предусматривает Пенитенциарный кодекс.

Постановление суда не вступило в силу. Обжаловать постановление в Тартуском уездном суде можно в течение 15 дней.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: