Прокуратура хочет наказать обвиняемого в педофилии музыканта пятилетним сроком

Окружной прокурор Арика Алманн сообщила Delfi, что прокуратура ходатайствовала о наказании в размере пяти лет тюрьмы, из которых реально подлежало бы отбытию четыре месяца. Остальной срок — условный с испытательным сроком в пять лет.

Сам Лоосаар обвинения в домогательствах отрицает.

Согласно обвинению, Лоосаару вменяется в вину один эпизод, когда он трогал девочку младше 10 лет через одежду в области гениталий. Также в его владении было найдено 19 фотографий и четыре видео с детской порнографией.

В конце позапрошлого года, когда было предъявлено обвинение, окружной прокурор Арика Алман сказала Delfi, что вменяемый Лоосаару инцидент произошел много лет назад, однако правоохранительным органам сообщили о нем лишь недавно, поскольку на тот момент потерпевшая в силу возраста не осознавала, что происходит.

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