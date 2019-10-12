Прокуратура: бас-гитариста группы Kosmikud убили умышленно

Окружной прокурор Келли Круузимяги пояснила изданию Õhtuleht, что согласно собранным доказательствам Райво Рятте сбили не случайно, это не был несчастный случай.

По словам Круузимяги, обвиняемый видел стоящего перед автомобилем Рятте, и наезд был совершен умышленно.

Как ранее писал Delfi, 19 июля поступило сообщение, что на улице Киви в Нымме 48-летний Рятте атаковал 48-летнюю женщину, свою бывшую жену Пальми, и 27-летнего мужчину, ее нового сожителя. Прибывшие на место полицейские обнаружили последствия ДТП: разбитый автомобиль Audi A6, сломанный забор, а рядом с ним тяжело пострадавшего Рятте.

27-летний сожитель Пальми на автомобиле сбил 48-летнего Рятте. Полицейские задержали водителя — он был трезв и имел права соответствующей категории. Позже Райво Рятте скончался в больнице. Водитель и женщина отделались легкими травмами.

Пальми утверждала, что бывший муж напал на нее и хотел убить.