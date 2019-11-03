Проклятый час: Тарту, Маарду, Таллинн - в субботу вечером на пешеходных переходах трижды сбивали детей

В 18.27 в Тарту на перекрестке улиц Выру, Айандусе и Сеппа 44-летний мужчина на Lancia Voyager сбил 7-летнего мальчика, которого доставили в Клинику Тартуского университета.

В 18.54 в Маарду на улице Кеемикуте 56-летняя женщина на Audi A6 сбила 9-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в Таллиннскую детскую больницу.

В 18. 59 в Таллинне на Пярнуском шоссе, 217, 70-летний мужчина на

Volkswagen Golf Plus наехал на пешеходном переходе на 12-летнюю девочку, которая пересекала улицу на самокате. Девочку отвезли в Таллиннскую детскую больницу.