Проклятый час: Тарту, Маарду, Таллинн - в субботу вечером на пешеходных переходах трижды сбивали детей(28)
За вечер вчерашнего дня на дорогах Эстонии трижды водители совершали наезды на детей, переходящих дорогу по пешеходному переходу.
За вечер вчерашнего дня на дорогах Эстонии трижды водители совершали наезды на детей, переходящих дорогу по пешеходному переходу.
В 18.27 в Тарту на перекрестке улиц Выру, Айандусе и Сеппа 44-летний мужчина на Lancia Voyager сбил 7-летнего мальчика, которого доставили в Клинику Тартуского университета.
В 18.54 в Маарду на улице Кеемикуте 56-летняя женщина на Audi A6 сбила 9-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в Таллиннскую детскую больницу.
В 18. 59 в Таллинне на Пярнуском шоссе, 217, 70-летний мужчина на
Volkswagen Golf Plus наехал на пешеходном переходе на 12-летнюю девочку, которая пересекала улицу на самокате. Девочку отвезли в Таллиннскую детскую больницу.
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