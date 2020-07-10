10.07.2020, 09:31
Происшествие в Ласнамяэ: автобус тронулся в тот момент, когда в него заходила женщина(11)
В четверг в 16:36 сообщили о несчастном случае в Таллинне на Й. Смуули теэ у автобусной остановки "Сыямяэ раба".
В четверг в 16:36 сообщили о несчастном случае в Таллинне на Й. Смуули теэ у автобусной остановки "Сыямяэ раба".
64-летняя женщина начала заходить в рейсовый автобус, но управлявший автобусом 41-летний мужчина в то же время начала движение и женщина упала.
Пешехода доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
Водитель автобуса уехал с места происшествия.
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