Прогулка по пограничной реке Нарва закончилась для женщины штрафом

19 июля пограничники кордона Васкнарва обнаружили на реке Нарва лодку, которая незаконно пересекла контрольную линию между Эстонской Республикой и Россией, а затем обратно.

Пограничники проверили лодку, в которой находились два человека. Лодкой управляла гражданка Эстонии 1984 года рождения.

За нарушение пограничного режима женщине был выписан штраф.