20.07.2020, 20:39
Прогулка по пограничной реке Нарва закончилась для женщины штрафом
Как сообщила Идаская префектура полиции, в воскресенье была задержана лодка, которая неоднократно нарушила на реке Нарва контрольную линию между Эстонией и Россией.
Как сообщила Идаская префектура полиции, в воскресенье была задержана лодка, которая неоднократно нарушила на реке Нарва контрольную линию между Эстонией и Россией.
19 июля пограничники кордона Васкнарва обнаружили на реке Нарва лодку, которая незаконно пересекла контрольную линию между Эстонской Республикой и Россией, а затем обратно.
Пограничники проверили лодку, в которой находились два человека. Лодкой управляла гражданка Эстонии 1984 года рождения.
За нарушение пограничного режима женщине был выписан штраф.
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