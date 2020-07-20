20.07.2020, 20:39

Прогулка по пограничной реке Нарва закончилась для женщины штрафом


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Foto: Siim Lõvi

Как сообщила Идаская префектура полиции, в воскресенье была задержана лодка, которая неоднократно нарушила на реке Нарва контрольную линию между Эстонией и Россией.

19 июля пограничники кордона Васкнарва обнаружили на реке Нарва лодку, которая незаконно пересекла контрольную линию между Эстонской Республикой и Россией, а затем обратно.

Пограничники проверили лодку, в которой находились два человека. Лодкой управляла гражданка Эстонии 1984 года рождения.

За нарушение пограничного режима женщине был выписан штраф.

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