Прогулка двух женщин обернулась большим переполохом: ночь в лесу и масштабная поисковая операция

Женщины ушли в полдень воскресенья с шестью крупными собаками прогуляться по туристической тропе Юсси, но после того, как они к ночи не вернулись домой, близкие забили тревогу.

Поскольку автомобили обеих женщин находились на парковке, предназначенной для посетителей тропы, то были все основания предполагать, что женщины еще не вышли из леса.

Для поиска пропавших были задействованы квадроцикл Спасательного департамента, а также дрон и вертолет Департамента полиции и погранохраны. Поисковые мероприятия начались с раннего утра. К сожалению, в данном месте плохая мобильная связь, поэтому не удалось позиционировать телефоны женщин.

К поисковой операции уже были готовы присоединиться добровольцы и другая техника, но около 11 часов утра пропавших заметил в лесу работник Департамента окружающей среды. Женщины были живы и здоровы.

Выяснилось, что одна из собак во время прогулки обессилила и не смогла двигаться дальше. Женщины решили до рассвета провести в лесу, чтобы собака отдохнула.

Медики осмотрели женщин, и нашли их в полном порядке. С помощью транспорта из леса вывезли и всех собак.

"Важно помнить, что чем раньше полиция получит сообщение о пропавших, тем скорее мы можем организовать поиски и тем выше вероятность, что заблудившихся в лесу людей мы найдем живыми и здоровыми", - сказал оперативный руководитль Пыхьяской префектуры Урмас Туйск.

Он напомнил: уходя в лес, нужно учитывать, что пребывание там может затянуться. "Поэтому в снаряжение туриста обязательно должен войти фонарик и заряженный мобильный телефон".