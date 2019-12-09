Продолжение школьного скандала в Кивиыли: волостной управе угрожали взрывом бомбы

Угроза взорвать здание волостной управы в случае, если уволенного директора Кивиылиской первой средней школы Хейди Уустал не восстановят в должности, пришло старейшине волости Люганузе Виктору Рауаму по электронной почте в пятницу.

"С чего это ты решаешь, кому быть директором, а кому нет, ты сам вообще ходил когда-нибудь в школу и знаешь, что школа вообще значит. Как ты вообще стал старейшиной", - написал с ошибками аноним и пригрозил, что если директор не вернется на место, то в здание волостной управы заложат бомбу.

По словам Рауама, он отнесся к угрозе достаточно серьезно и обратился в пятницу в полицию.

"Я не знаю, серьезно ли это, или человек шутит", - прокомментировал ситуацию старейшина и добавил, что попросил компетентные органы проверить, есть ли под этой угрозой какие-то основния.

В последние дни, после увольнения Уустал, Рауам получал агрессивные письма, но до конкретных угроз не доходило.

По факту письменной угрозы возбуждено уголовное дело, расследованием которого руководит Вируская окружная прокуратура.

"Подозреваемый сейчас не задержан. Реальной угрозы старейшине, по всей видимости, нет", - сказала пресс-секретарь прокуратуры Елена Филиппова.

Как мы уже сообщали, освободить от должности директора Кивиылиской первой средней школы Хейди Уустал было решено из-за того, что она разрешила провести в помещениях школы собрание молодежного крыла Партии реформ, где якобы попытались организовать смену власти в Кивиыли.