Продававшего эстонскую водку финна обвиняют в налоговом мошенничестве: не заплатил 1,6 млн евро

У мужчины было два интернет-магазина, где среди прочего продавали алкоголь и сигареты, и товары доставляли на указанный клиентом адрес. Сайты назывались vironviina.com и balticbrännvin.se. Деятельность велась в 2014-2016 годах, передает Taloussanomat.

Алкогольных напитков, по словам прокурора, продали в общей сложности более 235 000 литров.

Прокурор требует в суде первой инстанции Хельсинки назначить мужчине наказание за тяжкое налоговое мошенничество и тяжкое алкопреступление, а также установить запрет на коммерческую деятельность.

Не были оплачены, по словам прокурора, в том числе акцизы на алкоголь, акцизы на табачные изделия и налог с оборота. По утверждению прокурора, при помощи налогового мошенничества добились значительной материальной выгоды.