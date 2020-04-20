Прочитали - удалите! В Эстонии вновь появились письма от вымогателей на русском языке(6)
Начиная с прошлой недели в Эстонии вновь появились письма от вымогателей на русском и английском языке.
Начиная с прошлой недели в Эстонии вновь появились письма от вымогателей на русском и английском языке.
Цель злоумышленников - запугать получателя тем, что у автора письма есть якобы доступ к компьютеру и другим ИТ-устройствам жертвы, а также данные о том, какие интернет-ресурсы человек посещает.
Вымогатели также утверждают, что у них есть доступ к веб-камере пользователя, с помощью которой были сделаны записи интимного характера.
Для того, чтобы угроза выглядела правдоподобной, преступники прилагают к письму когда-то использовавшиеся жертвой и "утекшие" в сеть пароли, адреса электронной почты или телефонные номера.
К примеру, вот такое письмо получил вчера автор этих строк:
По информации Департамента государственной инфосистемы (RIA), большая часть паролей, которые используют злоумышленники, утекла в сеть несколько лет назад.
"Содержание письма не отвечает действительности. Рекомендуем игнорировать и удалить это письмо", - советует RIA.
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