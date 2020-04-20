Прочитали - удалите! В Эстонии вновь появились письма от вымогателей на русском языке

Цель злоумышленников - запугать получателя тем, что у автора письма есть якобы доступ к компьютеру и другим ИТ-устройствам жертвы, а также данные о том, какие интернет-ресурсы человек посещает.

Вымогатели также утверждают, что у них есть доступ к веб-камере пользователя, с помощью которой были сделаны записи интимного характера.

Для того, чтобы угроза выглядела правдоподобной, преступники прилагают к письму когда-то использовавшиеся жертвой и "утекшие" в сеть пароли, адреса электронной почты или телефонные номера.

К примеру, вот такое письмо получил вчера автор этих строк:

Скриншот

По информации Департамента государственной инфосистемы (RIA), большая часть паролей, которые используют злоумышленники, утекла в сеть несколько лет назад.

"Содержание письма не отвечает действительности. Рекомендуем игнорировать и удалить это письмо", - советует RIA.