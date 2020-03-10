Процесс века приостановлен: один из фигурантов контактировал с инфицированным коронавирусом

Суд решил отложить дальнейшие слушания на две недели. Хозяйственный отдел суда проведет дезинфекцию зала, мебели и находящихся в зале устройств.

Следующее заседание по делу, которое газета Eesti Ekspress назвала "процессом века", состоится 30 марта.

В конце января Госпрокуратура отправила в суд уголовное дело, в рамках которого предъявлены обвинения 22 людям и четырем коммерческим объединениям.

В соответствии с обвинением, Хуберт Хирв (60) и Павел Гаммер (55) c 2008 года управляли преступной группировкой. Ее деятельность была направлена на получение имущественной выгоды через совершение экономических преступлений.

По словам гособвинителя Кати Рейтсак, группировка совершила масштабные преступления с налогами. ”Большую часть налоговых преступлений преступное формирование осуществляло в виде зарплат в конвертах, выдаваемых главами группировки работникам заведений общепита. Материальной выгоды также достигали посредством коррупционной деятельности, а также преступлений против имущества. Также производили частную слежку, занимались незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов и глушителей”, — пояснила Рейтсак.

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