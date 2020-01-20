Проблемы у граждан Украины на границе продолжаются: их разворачивают группами

17 января пограничники не впустили в Эстонии семь граждан Украины: женщин 1967 и 1968 годов рождения, а также мужчин 1973, двух 1974, 1984 и 1982 годов рождения.

Сотрудники PPA установили, что у прибывших из Киева на самолете людей отсутствовали достаточные средства для проживания, учитывая длительность пребывания в нашей стране, а также не было необходимых для возвращения или транзита документов. Всем семерым был выписан запрет на въезд, авиапассажиры были отправлены дожидаться обратного рейса.

Еще трое прилетевших из Киева граждан Украины не смогли попасть в Эстонию в воскресенье, 19 января. У одного мужчины (1973) было признано недействующим разрешение на жительство. Двое (мужчина 1973 и женщина 1996 года рождения) получили запрет на въезд по причинам отсутствия документов, обосновывающих цель и условия поездки, а также необходимых для проживания средств.