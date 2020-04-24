Принявший снотворное мужчина не услышал сигнала датчика дыма и угарного газа — его жизнь спас охранник G4S

18 апреля в 00:12 центр управления G4S получил сигнал пожарной тревоги от датчика дыма и угарного газа Nublu, установленного в многоквартирном доме в Вильянди. Связаться с жильцом квартиры не удалось, поэтому патруль G4S отправился проверить ситуацию. Прибыв на место происшествия, охранник не увидел признаков пожара; на стук в дверь, к сожалению, никто не отреагировал. Однако в подъезде было слышно сработавший в квартире датчик Nublu, и прибор по-прежнему отправлял в центр управления G4S сигналы пожарной тревоги.

Через четверть часа охранник почувствовал через дверь запах дыма и попросил центр управления вызвать спасателей.

Прибывшим на место происшествия спасателям также не удавалось установить контакт с жильцом квартиры. В конце концов дверь открыли. Вся квартира была в густом дыму, но открытого пламени не наблюдалось. Проживающий в квартире пожилой мужчина признался, что готовил еду на плите, но принял снотворное и крепко заснул. Телефон он переключил в беззвучный режим. В первой помощи мужчина не нуждался, проблема решилась проветриванием помещения.

Несмотря на то, что в случае пожара датчики дыма и угарного газа издают громкий звук, охранникам G4S доводилось спасать жизнь людям, которые находились в столь сильном состоянии алкогольного опьянения или спали так крепко, что не слышали этого сигнала и не реагировали на телефонные звонки G4S. К счастью, такие ситуации разрешались благополучно — благодаря быстрому реагированию центра управления и охранников G4S, а также сотрудничеству со спасателями.