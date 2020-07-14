14.07.2020, 12:52

Приговор вступил в силу: "ласнамяэский расчленитель" проведет в тюрьме 17 лет

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Приговор вступил в силу: "ласнамяэский расчленитель" проведет в тюрьме 17 лет
Foto: PPA

Недавно вступил в законную силу приговор суда, которым 43-летний Игоря Лийва был признан виновным в жестоком убийстве своей жены - он нанес ей удар ножом в сердце, а затем отрезал голову, сообщает RusERR.

За убийство и расчленение трупа он получил 15 лет, но с учетом ранее неотбытого наказания был приговорен к 17 годам, пяти месяцам и 26 дням тюремного заключения.

Харьюский уездный суд вынес обвинительный приговор 28 февраля. В апреле приговор по части наказания не изменил и Таллиннский окружной суд, и
к сегодняшнему дню приговор вступил в законную силу, поскольку Государственный суд рассматривать дело не стал.

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Как мы писали ранее, тело жертвы было найдено 9 января 2019 года в квартире на улице Викерлазе в столичном районе Ласнамяэ, подозреваемый был задержан там же.

По данным следствия, само убийство произошло еще в рождественские праздники в декабре, а в последующие две недели Игорь Лийва, находившийся в глубоком запое, остался в квартире вместе с трупом и продолжил употребление алкоголя.

Более подробную историю "ласнамяэского расчленителя" можно прочитать ЗДЕСЬ.

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