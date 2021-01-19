19.01.2021, 19:09

Причина смерти найденной в Вильянди девушки неясна. Что известно в данный момент?

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Александер Пихлак
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pangarööv
pangaröövFoto: Andres Putting

Судебно-медицинская экспертиза тела молодой девушки, найденной в субботу в квартире дома по улице Вакзали в Вильянди, пока еще не дала ответов на вопрос о причине смерти. Но в социальных сетях распространяются различные версии, которые прокуратуре нужно проверить.

Сообщение о найденном трупе поступило в полицию в 15.10. Прибыв на место, полиция застала там еще трех человек.

Уголовное дело было возбуждено по статье, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности.

Преступление может быть переквалифицировано, если откроются новые обстоятельства.

В настоящее время (по состоянию на вечер вторника) в качестве свидетеля был допрошен один человек, который находился в квартире и мог близко знать погибшую.

Несмотря на спекуляции, гуляющие по социальным сетям, у следствия пока нет оснований подозревать кого-либо в совершении преступления. Хотя, по словам прокурора Майкена Мардими, проверяются все версии. В том числе и те, которые высказываются в социальных сетях.

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По предварительной оценке судебного врача, признаков насилия, в том числе и сексуального, на теле не обнаружено. По всей видимости, экспертиза даст ответ о причине смерти к концу недели.

По имеющимся данным, нет оснований считать, что смерть могла быть связана с наркотиками (как утверждается в социальных сетях). Наркотических средств в квартире не обнаружено.

Delfi связался с несколькими людьми, кто выдвигал в социальных сетях свои предположения о возможном сценарии трагических событий. Но выяснилось, что все, кто видел в произошедшем преступление, на самом деле или не в курсе происходившего, или не пожелали уточнить свой источник информации.

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