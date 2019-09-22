Прицелился в продавца, схватил алкоголь и ушел. Полиция задержала подозреваемого в ограблениях магазина в Кохтла-Ярве

В течение последней недели в полицию сообщили о двух инцидентах, когда в магазин на улице Калеви в Кохтла-Ярве вошел неизвестный мужчина, нацелил на продавца похожий на оружие предмет, взял с собой алкогольные напитки и ушел.

18 сентября около 23:40 в магазин на улице Калеви в Кохтла-Ярве вошел мужчина, который нацелил на продавца похожий на оружие предмет и схватил с прилавка одну бутылку алкоголя. В тот же магазин 21 сентября ночью около 1:40 вошел мужчина, нацелил на продавца похожий на оружие предмет, схватил с полки несколько бутылок алкоголя и ушел. В обоих случаях находившийся в магазине продавец не пострадал. Полиция начала по факту обоих инцидентов уголовное производство по статье об ограблении.

Хотя полицейским ни в одном из случаев не удалось задержать мужчину сразу в окрестностях места происшествия, усилия следователей за несколько дней привели к цели. "В результате сбора информации и разработки записей камер наблюдения следователи добрались до молодого человека, которому сегодня было предъявлено подозрение в обоих ограблениях. По словам самого мужчины, у них со знакомыми была вечеринка, и когда алкоголь закончился, возникло желание получить еще. Магазин, по его собственным словам, он и ограбил с этой целью, — пояснил руководитель Йыхвиского отделения полиции Андреас Клиймант. — В обоих случаях мужчина нацеливал на продавца похожий на оружие предмет. О каком именно оружии шла речь, выяснит экспертиза".

23-летний мужчина ранее неоднократно был наказан в уголовном порядке. "Прокуратура сегодня ходатайствовала об аресте подозреваемого, поскольку за очень короткое время после освобождения из места заключения он снова совершил преступления против имущества", — добавила помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры Аве Арним.