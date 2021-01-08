При задержании вора в магазине пострадал охранник

В четверг, 7 января, в полицию поступило сообщение, что в Тарту в магазине на улице Лембиту охранник задержал мужчину, который пытался уйти из магазина, не заплатив за товары.
Между мужчинами при задержании возникла драка, в которой пострадал 28-летний охранник.
Несмотря на сопротивление, охраннику все-таки удалось задержать мужчину и передать полицейским. Взятый из магазина товар вернули магазину в неповрежденном виде.
Детали случившегося выяснит полиция в ходе уголовного делопроизводства.
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