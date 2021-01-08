08.01.2021, 11:12

При задержании вора в магазине пострадал охранник

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При задержании вора в магазине пострадал охранник
Foto: Ilmar Saabas

В четверг, 7 января, в полицию поступило сообщение, что в Тарту в магазине на улице Лембиту охранник задержал мужчину, который пытался уйти из магазина, не заплатив за товары.

Между мужчинами при задержании возникла драка, в которой пострадал 28-летний охранник.

Несмотря на сопротивление, охраннику все-таки удалось задержать мужчину и передать полицейским. Взятый из магазина товар вернули магазину в неповрежденном виде.

Детали случившегося выяснит полиция в ходе уголовного делопроизводства.

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