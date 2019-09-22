При задержании агрессивного мужчины с ножом и топором полиция применила газ, тазер и резиновые пули. Он в тяжелом состоянии

Полицейские патрули вчера вечером около 18 часов отреагировали на экстренное сообщение в Кехра, где мужчина с ножом угрожал напасть на живущую в том же доме женщину. Женщине удалось убежать из дома и позвонить в Центр тревоги.

Полицейские выяснили, что мужчина и раньше вел себя агрессивно и может быть психически нестабилен. Приблизившись к дому, полицейские увидели мужчину, у которого в одной руке был топор и в другой нож. Заметив полицейских, мужчина вошел в дом, отказался оттуда выходить и разбил стекло входной двери.

"Для разрешения ситуации полицейские на протяжении трех часов пытались установить контакт с мужчиной и убедить его положить острые предметы и выйти из дома, но безрезультатно. Незадолго до полуночи в дом вошли сотрудники быстрого реагирования, которые использовали для задержания оказавшего им физическое сопротивление мужчины газ, электрошоковое оружие и резиновые пули", — рассказал оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Урмас Крулль.

У выведенного из дома мужчины внешних повреждений не было, но на улице он потерял сознание и находившаяся на месте происшествия скорая оказала ему первую помощь и отвезла мужчину в больницу. Он до сих пор в больнице, и, по последней информации, его состояние тяжелое.

Сейчас неизвестно, был ли мужчина пьян или к его агрессивному поведению привел возможный приступ болезни.

Для выяснения обстоятельств случившегося начато уголовное делопроизводство.