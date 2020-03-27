27.03.2020, 18:40

При проверке соблюдения требования пребывания дома полиция оказывает помощь всем нуждающимся в ней людям

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Politsei Šnelli pargis 25.03
Politsei Šnelli pargis 25.03Foto: Rauno Volmar

В течение двух последних суток сотрудники полиции по всей Эстонии проверили по телефону соблюдение жителями режима пребывания по месту жительства, пообщавшись с более 4000 жителями, и выяснили, что 17 из них требуется помощь. Данные этих людей переданы органам местного самоуправления.

Полиция проводит проверку соблюдения обязательного 14-дневного режима пребывания дома примерно 6000 жителей, которые прибыли в Эстонию после начавшего действовать с 17 марта временного пограничного контроля.

Так, например, во время одного разговора с 80-летней женщиной выяснилось, что она, будучи здоровой, путешествовала одна, а по возвращении домой купила в магазине все необходимые продукты и лекарства на всю неделю. Поскольку продукты уже заканчивались, женщина согласилась, чтобы ей помогли пополнить запасы еды и лекарств, так что ей не пришлось выходить из дома.

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„Большинство нуждающихся в помощи людей — одинокие пожилые люди. Но есть случаи, когда люди сообщают о своих родственниках или знакомых, которым может понадобиться помощь. Мы собираем всю информацию и передаем ее социальным работникам, которые могут предложить уже конкретные решения. Люди благодарны за заботу об их здоровье и благополучии", — рассказала руководитель участковых полицейских группы Нымме и Хааберсти Ляэне-Харьюского отделения полиции Энели Эстаал.

Есть случаи, когда нуждающиеся в помощи люди живут не одни, но они тщательно соблюдают требования к соблюдению режима нахождения дома, несмотря на разрешение выходить из дома для покупки товаров первой необходимости, так как понимают, что в период распространения вируса безопаснее всего находиться дома.

"Проверка показывает, что большая часть людей с пониманием относится к тому, что необходимо не выходить из дома ради сохранения своего здоровья и здоровья других людей или детать это только при неотложных обстоятельствах”, — сообщает Энели Эстаал. "Мы призываем всех обращать внимание на нуждающихся в помощи людей и сообщать о них по номеру экстренной помощи 112, участковому полицейскому или представителям местного самоуправления”.

Контактные данные участковых полицейских можно найти здесь.

Люди, которым во время чрезвычайного положения приходится по неотложным обстоятельствам выходить из дома, должны в общественных местах и закрытых помещениях соблюдать как минимум двухметровую дистанцию с другими людьми. В общественном месте могут находиться вместе до двух человек. Ограничение не распространяется на семьи, которые находятся и передвигаются вместе, а также на людей, которые выполняют общественные обязанности.

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