При проверке соблюдения требования пребывания дома полиция оказывает помощь всем нуждающимся в ней людям

Полиция проводит проверку соблюдения обязательного 14-дневного режима пребывания дома примерно 6000 жителей, которые прибыли в Эстонию после начавшего действовать с 17 марта временного пограничного контроля.

Так, например, во время одного разговора с 80-летней женщиной выяснилось, что она, будучи здоровой, путешествовала одна, а по возвращении домой купила в магазине все необходимые продукты и лекарства на всю неделю. Поскольку продукты уже заканчивались, женщина согласилась, чтобы ей помогли пополнить запасы еды и лекарств, так что ей не пришлось выходить из дома.

„Большинство нуждающихся в помощи людей — одинокие пожилые люди. Но есть случаи, когда люди сообщают о своих родственниках или знакомых, которым может понадобиться помощь. Мы собираем всю информацию и передаем ее социальным работникам, которые могут предложить уже конкретные решения. Люди благодарны за заботу об их здоровье и благополучии", — рассказала руководитель участковых полицейских группы Нымме и Хааберсти Ляэне-Харьюского отделения полиции Энели Эстаал.

Есть случаи, когда нуждающиеся в помощи люди живут не одни, но они тщательно соблюдают требования к соблюдению режима нахождения дома, несмотря на разрешение выходить из дома для покупки товаров первой необходимости, так как понимают, что в период распространения вируса безопаснее всего находиться дома.