При пожаре в жилом доме погиб мужчина

Сегодня в 7:47 спасатели получили вызов на улицу Лосси в деревне Алатскиви, где из одной из квартир двухэтажного жилого дома шел дым.

Прибывшие на место спасатели обнаружили в двухкомнатной квартире тело мужчины. По имеющимся данным, горела кровать. Сама квартира и весь дом находятся в плохом состоянии. Дымовые датчики в квартире отсутствовали.

Причиной возгорания стала тлеющая зола, из-за которой сначала загорелся пол, а затем кровать.