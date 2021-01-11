При пожаре в жилом доме погиб мужчина

В понедельник, 11 января, в пожаре в деревне Алатскиви в Тартумаа погиб 58-летний мужчина.
Сегодня в 7:47 спасатели получили вызов на улицу Лосси в деревне Алатскиви, где из одной из квартир двухэтажного жилого дома шел дым.
Прибывшие на место спасатели обнаружили в двухкомнатной квартире тело мужчины. По имеющимся данным, горела кровать. Сама квартира и весь дом находятся в плохом состоянии. Дымовые датчики в квартире отсутствовали.
Причиной возгорания стала тлеющая зола, из-за которой сначала загорелся пол, а затем кровать.
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