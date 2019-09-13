13.09.2019, 18:10
При пожаре в Вильяндимаа погиб мужчина. В загоревшемся гараже взорвались газовые баллоны
Сегодня в 15:25 Лыунаский спасательный центр получил сообщение о горящем гараже в деревне Вастемыйза волости Сакала. После работ по тушению нашли погибшего мужчину.
По словам пресс-секретаря Лыунаского спасательного центра, по прибытии спасателей на место происшествия гараж уже был уничтожен огнем и сразу поставили цель защитить расположенный рядом дом.
В гараже также взорвались газовые баллоны.
Причины пожара выяснит следствие.
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