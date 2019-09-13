При пожаре в Вильяндимаа погиб мужчина. В загоревшемся гараже взорвались газовые баллоны

По словам пресс-секретаря Лыунаского спасательного центра, по прибытии спасателей на место происшествия гараж уже был уничтожен огнем и сразу поставили цель защитить расположенный рядом дом.

В гараже также взорвались газовые баллоны.

Причины пожара выяснит следствие.