23.02.2021, 10:28
При пожаре в многоквартирном доме погибли мужчина и женщина
Сегодня ночью в Центр тревоги сообщили, что в Тарту на улице Киви из окна маленького многоквартирного дома вырывается пламя.
Сегодня ночью в Центр тревоги сообщили, что в Тарту на улице Киви из окна маленького многоквартирного дома вырывается пламя.
Вошедшие в дом спасатели нашли в горящей квартире на втором этаже погибших женщину и мужчину в возрасте примерно 70 лет.
В горящей квартире датчика дыма не нашли, но зато сработали датчики дыма в соседних квартирах. Их жильцы выбрались из дома. Одну женщину доставили на осмотр в больницу.
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