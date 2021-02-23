При пожаре в многоквартирном доме погибли мужчина и женщина

Сообщение о пожаре поступило в центр тревоги в 02:59. Когда спасатели прибыли на место, вся улица была в дыму. Вошедшие в дом спасатели нашли в горящей квартире на втором этаже погибших женщину и мужчину в возрасте примерно 70 лет.

В горящей квартире датчика дыма не обнаружили, но зато сработали датчики дыма в соседних квартирах. Их жильцы выбрались из дома самостоятельно. Одну женщину доставили на осмотр в больницу.

Работы по тушению были завершены в 6:18. Квартира, в которой началось возгорание, полностью уничтожена. Также сильно пострадала соседняя квартира и конструкции крыши дома.

Причины пожара выясняются.

С начала года в Эстонии в пожарах погибло семь человек.

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