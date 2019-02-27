При пожаре в Йыгевамаа погиб 61-летний мужчина

Сегодня, 27 февраля, в 11:12 сообщили, что в Йыгевамаа в волости Йыгева в деревне Вайату горит жилой дом. По прибытии спасателей из входной двери одной половины одноэтажного оштукатуренного бревенчатого дома и из-под крыши шел густой дым. Из помещений выбрались живущий в доме мужчина и его знакомая женщина. Спасшиеся сообщили о пожаре живущему в другой половине дома мужчине. Позвонил в Центр тревоги и вызвал спасателей именно он. В снаряжении для погружения в дым спасатели вошли в горящую половину дома, где горели две комнаты и жар в помещениях был уже сильный. В одной комнате нашли погибшего 61-летнего мужчину. Пожар потушили за пару часов. Спасателям удалось предотвратить распространение огня на чердак и в другую половину дома. Точная причина возникновения пожара выясняется.