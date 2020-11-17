При падении крана погиб мужчина. Полиция завела уголовное дело из-за нарушений правил техники безопасности

В минувшую пятницу, 13 ноября, в начале девятого утра в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в поселке Кырвекюла (волость Тарту) на площадке одного из предприятий под опрокинувшийся кран попал человек.

К несчастью, травмы попавшего под кран 62-летнего мужчины были настолько тяжелыми, что он скончался на месте происшествия.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего полиция возбудила уголовное дело по статье, предусматривающей нарушение правил техники безопасности и охраны труда по неосторожности, повлекшей тяжкого вреда здоровью или смерть человека, сообщила Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде.

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