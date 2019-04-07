При ландшафтном пожаре в Вырумаа погибла пожилая женщина, передвигавшаяся при помощи опорной рамы

Вчера, 6 апреля, в 16:19 спасателям поступил вызов в Вырумаа в волость Выру в деревню Касаритса, где загорелась засохшая прошлогодняя трава и хозяйственные подсобные строения. На место происшествия выехали профессиональные спасатели команд Выру, Мынисте и Пылва, а также спасатели-добровольцы Рыуге.

В общей сложности горел примерно 1 гектар засохшей прошлогодней травы и пространства в лесу под деревьями, и в результате пожара были уничтожены дровяной сарай и погреб. Пожар ликвидировали в 18:25.

При пожаре тяжело пострадала пожилая женщина с нарушением опорно-двигательного аппарата, которая использовала для движения опорную раму. Женщина получила ожоги по всему телу, и частично сгорела и ее одежда. Скорая помощь доставила женщину в Клинику Тартуского университета, где она вчера вечером умерла.

Причину возникновения пожара выяснят в ходе производства.