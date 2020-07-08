Преступники выманили более 200 000 евро от имени Почты Финляндии. Деньги сняли из банкоматов в Эстонии

Преступники с помощью кодов доступа к интернет-банкингу и личных данных жертвы брали экспресс-кредиты. Полученные суммы переводились на финский банковский счет, деньги с которого через банкомат снимали в Эстонии. Для снятия денег со счета использовали т.н. мулов, то есть людей, единственной задачей которых было получить деньги и переправить их по цепочке дальше.

Кредиты были взяты, в частности, от имени клиентов Nordea и OP.

Само мошенничество происходило следующим образом: жертва получала смс о доставке посылки, якобы отправленную от имени Почты Финляндии. Смс содержала ссылку на страницу, где необходимо было подтвердить свою личность с помощью кодов доступа к интернет-банкингу.

"Мошенничество было выполнено профессионально. Страница работала в течение пары дней, во время которых происходила массовая рассылка смс. С помощью мулов деньги снимались с автомата в те же выходные", — комментирует инспектор уголовной полиции Юккапекка Рису из Хельсинки.