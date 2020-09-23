Преступники из Эстонии придумали новую мошенническую схему для обмана доверчивых финнов

Полиция Хельсинки расследует несколько десятков дел, касающихся в том числе хищения дорогих экскаваторов.

По заявлению полиции, мошенники из Эстонии получили преступным путем миллионы евро.

Преступники обычно действуют по следующей схеме: они заключают с финской фирмой договор на аренду различного строительного инвентаря, например, экскаваторов или подъемников. Товар доставляется клиенту, обычно на крупную стройплощадку, и как только преступники завладевают им, товар либо быстро реализовывается в Финляндии, либо вывозится из страны.

По словам начальника следствия Ханну Кортелайнена из Полиции Хельсинки, подобная деятельность продолжается на протяжении нескольких лет. Общий ущерб достигает нескольких миллионов евро.

По его словам, есть легкий способ вывести мошенников на чистую воду: после звонка ”клиента” связаться с той фирмой, от имени которой он якобы звонил. Так можно легко понять, существует ли фирма на самом деле или нет.