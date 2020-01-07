07.01.2020, 18:28

Препирательство водителей вызвало в центре Таллинна многочисленные пробки


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Pommikahtlus Narva mnt 13 juures
Foto on illustreeriv.Foto: Madis Veltman

Сегодня в шестом часу вечера в центре Таллинна наблюдались многочисленные пробки, которые отчасти объяснялись аварией, которая случилась на перекрестке улиц Лийвалайа и Юхкентали

На карте Waze.com можно увидеть, что заторы, к примеру, были на Тартуском шоссе, бульваре Эстония и улице Лийвалайа.

В Департаменте полиции и погранохраны сообщили, что, согласно их информации, около 17 часов на перекрестке Лийвалайа и Юхкентали столкнулись два легковых автомобиля.

Люди в ДТП не пострадали, но между водителями вспыхнул спор о виновнике. Проезжавший мимо патруль помог его разрешить. Теперь делом займутся страховщики. Движение также затормозило то, что одну машину пришлось отбуксировать.

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