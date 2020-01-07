Препирательство водителей вызвало в центре Таллинна многочисленные пробки

На карте Waze.com можно увидеть, что заторы, к примеру, были на Тартуском шоссе, бульваре Эстония и улице Лийвалайа.

В Департаменте полиции и погранохраны сообщили, что, согласно их информации, около 17 часов на перекрестке Лийвалайа и Юхкентали столкнулись два легковых автомобиля.

Люди в ДТП не пострадали, но между водителями вспыхнул спор о виновнике. Проезжавший мимо патруль помог его разрешить. Теперь делом займутся страховщики. Движение также затормозило то, что одну машину пришлось отбуксировать.