21.06.2019, 11:24

Представитель Takso 24: в наших такси есть тревожные кнопки, при помощи которых можно вызвать подмогу

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rus.delfi.ee
EST 20
Представитель Takso 24: в наших такси есть тревожные кнопки, при помощи которых можно вызвать подмогу
Foto: Tiit Blaat

Сегодня ночью в результате стрельбы в творческом городке Теллискиви был убит один таксист и тяжело ранен другой.

Один из таксистов работал на машине Takso 24. Член правления фирмы Тыну Уусмаа сказал, что их машины оснащены специальными тревожными кнопками, при помощи которых в случае необходимости можно вызвать охранную фирму.

”Безусловно, безопасность водителей такси для нас является одной из самых важных тем. Как известно, Takso 24 и Tallink Takso являются единственными фирмами, установившими тревожные кнопки. При помощи них можно передать сигнал охранной фирме. Это не программное обеспечение, а отдельная физически существующая кнопка”, — пояснил он.

Уусмаа сказал, что информации о мотивах преступления у него нет и поскольку следствие идет, то более подробных комментариев он дать не может.

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