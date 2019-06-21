Представитель Takso 24: в наших такси есть тревожные кнопки, при помощи которых можно вызвать подмогу(7)
Сегодня ночью в результате стрельбы в творческом городке Теллискиви был убит один таксист и тяжело ранен другой.
Сегодня ночью в результате стрельбы в творческом городке Теллискиви был убит один таксист и тяжело ранен другой.
Один из таксистов работал на машине Takso 24. Член правления фирмы Тыну Уусмаа сказал, что их машины оснащены специальными тревожными кнопками, при помощи которых в случае необходимости можно вызвать охранную фирму.
”Безусловно, безопасность водителей такси для нас является одной из самых важных тем. Как известно, Takso 24 и Tallink Takso являются единственными фирмами, установившими тревожные кнопки. При помощи них можно передать сигнал охранной фирме. Это не программное обеспечение, а отдельная физически существующая кнопка”, — пояснил он.
Уусмаа сказал, что информации о мотивах преступления у него нет и поскольку следствие идет, то более подробных комментариев он дать не может.
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