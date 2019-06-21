Представитель Takso 24: в наших такси есть тревожные кнопки, при помощи которых можно вызвать подмогу

Один из таксистов работал на машине Takso 24. Член правления фирмы Тыну Уусмаа сказал, что их машины оснащены специальными тревожными кнопками, при помощи которых в случае необходимости можно вызвать охранную фирму.

”Безусловно, безопасность водителей такси для нас является одной из самых важных тем. Как известно, Takso 24 и Tallink Takso являются единственными фирмами, установившими тревожные кнопки. При помощи них можно передать сигнал охранной фирме. Это не программное обеспечение, а отдельная физически существующая кнопка”, — пояснил он.

Уусмаа сказал, что информации о мотивах преступления у него нет и поскольку следствие идет, то более подробных комментариев он дать не может.