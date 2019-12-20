Предположения не подтвердились: прокуратура сообщила причину смерти нескольких мужчин в Кохтла-Ярве

В минувшем месяце в прессе прошла информация о том, что в Кохтла-Нымме (поселок, расположенный рядом с Кохтла-Ярве) скончались уже трое мужчин, совместно употреблявших алкоголь. Высказывались предположения, что их смерть связана с некачественным спиртным.

Сегодня прокуратура опровергла версию подпольного алкоголя.

"К сегодняшнему дню судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть трех мужчин в Кохтла-Нымме наступила из-за различных расстройств здоровья. Экспертиза не выявлено, что причиной смерти мужчин было отравление алкоголем", - сообщила пресс-секретарь прокуратуры Елена Филиппова.