Предположения не подтвердились: прокуратура сообщила причину смерти нескольких мужчин в Кохтла-Нымме(14)
Смерть троих мужчин в ноябре в Кохтла-Нымме не связана с подпольным алкоголем.
Смерть троих мужчин в ноябре в Кохтла-Нымме не связана с подпольным алкоголем.
В минувшем месяце в прессе прошла информация о том, что в Кохтла-Нымме (поселок, расположенный рядом с Кохтла-Ярве) скончались уже трое мужчин, совместно употреблявших алкоголь. Высказывались предположения, что их смерть связана с некачественным спиртным.
Сегодня прокуратура опровергла версию подпольного алкоголя.
"К сегодняшнему дню судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть трех мужчин в Кохтла-Нымме наступила из-за различных расстройств здоровья. Экспертиза не выявлено, что причиной смерти мужчин было отравление алкоголем", - сообщила пресс-секретарь прокуратуры Елена Филиппова.
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