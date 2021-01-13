Предполагаемый убийца из Вырумаа взят под стражу. Он был ранее судим — за насилие и поджог

Мужчину подозревают в том, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссору ударил знакомого несколько раз ножом. Пожилой мужчина скончался от полученных ран. Прокуратура отмечает, что в преступлении свою роль сыграло и чрезмерное употребление алкоголя.

Подозреваемый — алкоголик, он и раньше вел себя агрессивно, поэтому прокуратура посчитала необходимым взятие его под стражу, чтобы предотвратить новые преступления.

Подозреваемый и раньше был неоднократно наказан в уголовном порядке, в том числе за насилие и поджог. Он освободился из тюрьмы ы 2018 году.

Мужчина сам сообщил о преступлении и признался в том, что нанес раны жертве ножом.

В ходе уголовного производства также выяснятся обстоятельства пожара в доме подозреваемого, произошедшего в ту же ночь, что и убийство. Согласно первоначальным данным, мужчина сам мог его поджечь.

На настоящий момент известно, что мужчины проживали в соседних поселках и знали друг друга. Точную цепочку событий, завершившихся столь трагическим образом, установит расследование.

Следствие ведет Лыунаская префектура под руководством Лыунаской окружной прокуратуры.