Предостережения не помогают: лжеработник банка обманул нарвитянина на 6300 евро

31 июля в Нарвское отделение полиции сообщили о новом потерпевшем. Пострадавшему позвонил якобы сотрудник банка, который сообщил потерпевшему о том, что с его банковским счетом произвели сомнительные операции.

У пострадавшего спросили PIN-код его карточки, чтобы расследовать странные сделки. Затем со счета потерпевшего исчезли 6309 евро.