03.08.2020, 20:13
Предостережения не помогают: лжеработник банка обманул нарвитянина на 6300 евро(7)
Известная уже мошенническая схема, о которой неоднократно предупреждали в прессе и банки, и полиция, вновь сработала. Пострадал житель Нарвы.
Известная уже мошенническая схема, о которой неоднократно предупреждали в прессе и банки, и полиция, вновь сработала. Пострадал житель Нарвы.
31 июля в Нарвское отделение полиции сообщили о новом потерпевшем. Пострадавшему позвонил якобы сотрудник банка, который сообщил потерпевшему о том, что с его банковским счетом произвели сомнительные операции.
У пострадавшего спросили PIN-код его карточки, чтобы расследовать странные сделки. Затем со счета потерпевшего исчезли 6309 евро.
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