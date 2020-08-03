03.08.2020, 20:13

Предостережения не помогают: лжеработник банка обманул нарвитянина на 6300 евро

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Foto on illustreeriv.Foto: Mana Kaasik

Известная уже мошенническая схема, о которой неоднократно предупреждали в прессе и банки, и полиция, вновь сработала. Пострадал житель Нарвы.

31 июля в Нарвское отделение полиции сообщили о новом потерпевшем. Пострадавшему позвонил якобы сотрудник банка, который сообщил потерпевшему о том, что с его банковским счетом произвели сомнительные операции.

У пострадавшего спросили PIN-код его карточки, чтобы расследовать странные сделки. Затем со счета потерпевшего исчезли 6309 евро.

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