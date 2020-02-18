Правоохранительные органы положили конец крупному наркобизнесу: двоих эстонцев и латвийца отдали под суд

У двоих эстонцев при обыске в сентябре прошлого года нашли более шести килограммов конопли, что превышает предел крупного размера почти в десять раз. "Рыночная стоимость изъятого при обыске наркотика на улице была бы примерно 120 000 евро, и его хватило бы, чтобы вызвать наркотическое опьянение приблизительно у 10 000 человек", — сказал руководитель службы по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью криминального бюро Ляэнеской префектуры Тармо Вярат.

По ходатайству прокуратуры 42-летнего Гуйдо и 53-летнего Кристо-Райнара после обыска взяли под стражу, в начале октября также арестовали связанного с группой гражданина Латвии. Обвиняемые-эстонцы находятся под стражей до сих пор, но 43-летнего Юриса освободили в конце января.

По словам Тармо Вярата, для полиции дело началось в 2017 году, когда под тщательное рассмотрение взяли привоз наркотических веществ в Хаапсалу. "В ходе уголовного производства выявили различные сети, но для следователей стала удивительной находкой одна группа, которая привозила наркотические вещества в Эстонию в виде контрабанды. Если обычно в Западную Эстонию привозят наркотики из Таллинна, то эта группа доставляла вещества через Латвию предположительно из Южной Европы", — рассказал Вярат.